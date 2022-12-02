أسعار الذهب تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبل إعلان بيانات وظائف أميركية مهمة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ومؤشرات على تراجع التضخم.

وبحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.71 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804.46 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

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ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1810.7 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4% هذا الأسبوع، فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وتماسك مؤشر الدولار خلال اليوم، لكنه يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنحو 1% متأثرا بتوقعات ببلوغ أسعار الفائدة الأميركية ذروتها.

ويخفض نزول الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس المركزي الأميركي، جيروم باول، هذا الأسبوع، إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع الفائدة على سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.61 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 1041.38 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاديوم 1% إلى 1922.13 دولار للأونصة.