بدء تداول صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى.. الثلاثاء المقبل
قيمة الطرح بلغت 10 مليارات ريال بعدد 10 ملايين صك
أعلنت "تداول السعودية"، الأحد، عن إدراج وبدء تداول صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، برمز تداول 1113 وبالرمز الدولي SA15L00GHCJ9.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى المكتتب بها اليوم الأحد إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
كانت شركة "الراجحي المالية"، قد أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام لصكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى عن اكتمال عملية الطرح وتسوية الصكوك بنجاح.
وقالت الشركة في بيان سابق على "تداول السعودية"، إنه تم تخصيص 100% من الطلبات للمكتتبين الأفراد، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 125 ألف مُشارك.
وأضافت أن قيمة الطرح بلغت 10 مليارات ريال، بعدد 10 ملايين صك، بقيمة اسمية 1000 ريال للصك الواحد.
وأشارت إلى أن عائد الصك بلغ 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، وبدأ احتسابه من تاريخ التسوية في 16 نوفمبر 2022.
وتابعت: "الصك بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك".
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