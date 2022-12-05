قيد أسهم "بورسعيد لتداول الحاويات" في البورصة المصرية تمهيداً للطرح العام

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، الموافقة على قيد أسهم شركة "بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع" قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر 164.1 مليون جنيه موزعاً على 32.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد.

وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة ملزمة باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

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وأوضحت البورصة، أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.

وأضافت أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

وتدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل). علما بأن فترة انتهاء الإعلان يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

وأشارت إلى أنه سيتم تسكين الشركة بقطاع "خدمات النقل والشحن"، وتخصيص رمز السهم للشركة وهو "POCO.CA".