"نيكاي" الياباني يهبط 0.09% في بداية التعاملات

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هبط المؤشر "نيكاي" القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.
وتراجع "نيكاي" 0.09% إلى 27752.99 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05% ليهبط إلى 1953.00 نقطة.
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