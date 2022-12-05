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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يهبط 0.09% في بداية التعاملات

طوكيو - رويترز
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هبط المؤشر "نيكاي" القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.

وتراجع "نيكاي" 0.09% إلى 27752.99 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05% ليهبط إلى 1953.00 نقطة.

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