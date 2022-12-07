خسائر وول ستريت تضغط على أسهم اليابان

لامس مؤشر نيكاي الياباني أدنى مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الأربعاء، مقتفيا حركة بيع شهدتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل، إلا أن مكاسب أسهم قطاع السيارات ساعدت في الحد من الخسائر.

أغلق نيكاي على تراجع 0.72% عند 27686.40، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 27646.78 للمرة الأولى منذ العاشر من نوفمبر.

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وتصدر سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في صناعة الرقائق الخاسرين بكل من النسبة المئوية وعدد النقاط، إذ هبط 3.78% ليمحو 60 نقطة من مؤشر نيكاي. كما تراجع سهم أدفانتست المنافسة 1.47%.

وألقى التراجع في أسعار النفط الخام خلال الليل بثقله على أسهم شركات الطاقة، مما جعلها الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية على نيكاي بتراجع 1.29%. وتصدر سهم إنبكس خسائر قطاع الطاقة وتراجع 1.62%.

كما كان مؤشر التكنولوجيا من أكبر الخاسرين بهبوط بواقع 0.72%.

وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على تراجع 0.1% عند 1948.31، بعدما انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1938.30.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات مستفيدة من استقرار الين قرب 137 للدولار، بعدما تراجعت العملة عن أقوى مستوى لها منذ منتصف أغسطس الذي سجلته الأسبوع الماضي، مما يعزز قيمة العائدات من المبيعات في الخارج.

وصعد سهم مازدا 1.9% وهوندا 0.76% وتويوتا 0.44%.