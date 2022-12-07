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مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

وسط مخاوف من رفع الفائدة والحديث عن الركود

دبي - العربية.نت
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أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل قلق المستثمرين من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ووسط زيادة الحديث عن ركود يلوح في الأفق.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 57.05 نقطة بما يعادل 1.43% ليغلق عند 3941.79 نقطة.

وخسر ناسداك المجمع 225.01 نقطة بما يعادل 1.99% إلى 11014.93 نقطة، فيما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 347.49 نقطة أو 1.02% إلى 33599.61 نقطة، حسبما نقلت "رويترز".

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