وول ستريت
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي
وسط مخاوف من رفع الفائدة والحديث عن الركود
وضع القراءة
100% حجم الخط
أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل قلق المستثمرين من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ووسط زيادة الحديث عن ركود يلوح في الأفق.
ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 57.05 نقطة بما يعادل 1.43% ليغلق عند 3941.79 نقطة.
مادة اعلانية
وخسر ناسداك المجمع 225.01 نقطة بما يعادل 1.99% إلى 11014.93 نقطة، فيما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 347.49 نقطة أو 1.02% إلى 33599.61 نقطة، حسبما نقلت "رويترز".
اقرأ أيضاً
-
مخزونات الخام الأميركية تتراجع 6.4 مليون برميل في أسبوعارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير طاقة
-
الصين تعلن تخفيف القيود المرتبطة بكورونا بجميع أنحاء البلادمطار بكين أعلن أنه توقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا السلبي للقادمين فيروس كورونا
-
"أسلاك" تعين "يقين كابيتال" مستشاراً لتخفيض رأس المالتعتزم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20% ليصبح 280.8 مليون ريال شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية