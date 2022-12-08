الدولار يعوض بعض خسائره وسط استمرار المخاوف من الركود

عوض الدولار اليوم الخميس، بعض الخسائر التي سجلها في اليوم السابق، فيما ينصب تركيز المستثمرين على التوقعات الخاصة بمسار السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف من أن تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في ركود.

وتراجع الين بعد تثبيت البنك المركزي الياباني عوائد السندات طويلة الأجل قرب الصفر، فيما يحوم اليوان قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا بعدما خففت الصين القيود الصارمة المرتبطة بكورونا.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات أخرى، 0.19% إلى 105.33 في الجلسة الآسيوية، بعدما تراجع 0.42% خلال الليل، فيما كان أول هبوط له منذ يوم الجمعة.

ورغم أن المستثمرين كانوا يتوقعون إبطاء المركزي وتيرة التشديد النقدي قريبا، فقد فاقمت البيانات المرتفعة الخاصة بالتوظيف والخدمات والمصانع الأميركية التي نُشرت في الآونة الأخيرة، حالة عدم اليقين بشأن توقعات السياسة.

واستقر اليورو عند 1.0505 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.2190 دولار.

وارتفع اليورو مؤخرا على خلفية مؤشرات على أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا ربما لا يكون بالسوء الذي كان يُخشى منه سابقا. ومن المقرر أن يراجع البنك المركزي الأوروبي سياسته في 15 ديسمبر، كما سيحدد بنك إنجلترا سياسته في اليوم نفسه.

وتراجع كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلاندي الحساسين للمخاطر بشكل طفيف، إذ هبط الأسترالي 0.16% إلى 0.67145 دولار والنيوزيلاندي 0.06% إلى 0.6353 دولار. وكانا ارتفعا بـ 0.56% و0.61% على التوالي الليلة الماضية.

وزاد الدولار 0.1% إلى 6.9670 يوان في التعاملات بالخارج، وعوض جزءا من تراجعه بواقع 0.34% أمس الأربعاء، عندما أعلنت الحكومة الصينية تخفيف بعض قيود كوفيد-19 التي قوضت بشدة أداء الاقتصاد.