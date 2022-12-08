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سوق السعودية

"بنيان ريت" يعتزم توزيع أرباح بـ53.75 مليون ريال على مالكي الوحدات

قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.33 ريال

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق بنيان ريت" عن الفترة من مطلع مايو 2022 إلى 31 أكتوبر 2022، بإجمالي 53.75 مليون ريال، لعدد 162.88 مليون وحدة.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.33 ريال، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.1% كما في 30 يونيو 2022.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 14 ديسمبر 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير صندوق "بنيان ريت" أعلنت عن إتمام استحواذ الصندوق على أصل عقاري في مدينة الرياض بقيمة 75 مليون ريال، مما يعكس متوسط عائد استحواذ بنسبة 8.6%.

وقالت السعودي الفرنسي كابيتال، إن الأصل العقاري هو مبنى مكتبي مدر للدخل يقع في حي الغدير على طريق السيل الكبير، تبلغ مساحة الأرض 4,360 مترا مربعا ومسطح بناء يساوي 13,261 مترا مربعا.

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