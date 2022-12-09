أسهم اليابان تقفز بدعم من وول ستريت وتخفيف القيود في الصين

قفزت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وغيرها من الأسهم القيادية التي قادت المكاسب بعد ارتفاع وول ستريت عند الإغلاق خلال الليل، إلى جانب تنامي آمال انتعاش النمو الاقتصادي العالمي في أعقاب تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

أغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 1.18% عند 27901.01 نقطة، مسجلا أكبر زيادة يومية منذ 11 نوفمبر، وارتفع خلال الأسبوع 0.44%.

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وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03% إلى 1961.56 نقطة، وسجل زيادة خلال الأسبوع بنسبة 0.39%.

حقق سهم أدفانتست المرتبطة بصناعة الرقائق، أفضل أداء على مؤشر نيكاي وقفز 5.78%. وزاد سهم منافستها طوكيو إلكترون 2.93%. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.2%، كما صعد سهم تي.دي.كيه المصنعة للمكونات الإلكترونية 3.43%.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل، وهو أحد الأسهم التي من المرجح أن تستفيد من تعافي إنفاق المستهلكين في الصين، 3.24%، وزاد بأكثر من 6.5% خلال الأسبوع. كما صعد سهم توشيبا 4.4%.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 2.24%، مسجلا أفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.