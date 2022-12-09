اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤشرات وول ستريت
وول ستريت.
وول ستريت

"ستاندرد آند بورز 500" ينهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات

مدعوماً بارتفاع طلبات إعانة البطالة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، يوم الخميس، لينهي سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، إذ دفع المستثمرون المؤشر للصعود بعد تفسير بيانات ارتفاع مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية كعلامة على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وتعرضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت لضغوط خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض المؤشر القياسي 3.6% منذ بداية ديسمبر وسط توقعات بدورة أطول لرفع أسعار الفائدة ووجهات نظر اقتصادية متشائمة لبعض المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى.

أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي

وأثر هذا التفكير أيضا على المؤشر ناسداك المجمع الذي سجل خسائر لأربع جلسات متتالية قبل الخميس، بحسب "رويترز".

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.89 نقطة أو 0.76% ليغلق عند 3963.81 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 125.84 نقطة أو 1.15% إلى 11084.39 نقطة.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 174.89 نقطة أو 0.54% إلى 33772.81 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معرض للكتاب في جامعة تعز يلقى إقبالاً كبيرا من اليمنيين معرض للكتاب في جامعة تعز يلقى إقبالاً كبيرا من اليمنيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط