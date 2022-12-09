"ستاندرد آند بورز 500" ينهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات
مدعوماً بارتفاع طلبات إعانة البطالة
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، يوم الخميس، لينهي سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، إذ دفع المستثمرون المؤشر للصعود بعد تفسير بيانات ارتفاع مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية كعلامة على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبا.
وتعرضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت لضغوط خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض المؤشر القياسي 3.6% منذ بداية ديسمبر وسط توقعات بدورة أطول لرفع أسعار الفائدة ووجهات نظر اقتصادية متشائمة لبعض المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى.
وأثر هذا التفكير أيضا على المؤشر ناسداك المجمع الذي سجل خسائر لأربع جلسات متتالية قبل الخميس، بحسب "رويترز".
ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.89 نقطة أو 0.76% ليغلق عند 3963.81 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 125.84 نقطة أو 1.15% إلى 11084.39 نقطة.
وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 174.89 نقطة أو 0.54% إلى 33772.81 نقطة.
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