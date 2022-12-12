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أحد مشاريع الرمز للعقارات
أحد مشاريع الرمز للعقارات
سوق السعودية

"الرمز للعقارات" تلغي إدراج أسهمها في السوق الموازية

قررت العودة إلى السوق في مرحلة لاحقة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الرمز للعقارات" عن قرارها إلغاء الطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو"، وذلك بعد التشاور مع المستشار المالي شركة العربي المالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها واثقة من استراتيجيتها وآفاقها المستقبلية، وقررت أنه سيكون من مصلحة المساهمين والمستثمرين العودة إلى السوق في مرحلة لاحقة.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "الرمز للعقارات" تسجيل أسهمها وطرح 3.33 مليون سهم تمثل 10% من أسهمها في السوق الموازية.

وأوضحت الهيئة أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

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