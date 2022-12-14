ارتفاع أغلب أسواق الخليج بدعم من آمال بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأميركية الأقل حدة التوقعات بأن المركزي الأميركي سيبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل زيادة سنوية في التضخم في نحو عام وزادت 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 7.7% في أكتوبر/تشرين الأول.

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ومن المتوقع أن يقرر صناع السياسات في المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء انخفاضا من 75 نقطة أساس تمسكوا بها منذ يونيو/حزيران.

ومن المقرر صدور قرار السياسة النقدية للمركزي الأميركي في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ويليه عقد مؤتمر صحافي.

وزاد المؤشر السعودي 1.6% وهو في طريقه لمواصلة مكاسب من الجلسة السابقة عندما تعافى من أدنى مستوى في 20 شهرا، وتلقى الدعم اليوم من ارتفاع نسبته 2.7% في سهم مصرف الراجحي.

ومعظم العملات في دول الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تتبع قطر والسعودية والإمارات أي تغير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.2% بدعم من ارتفاع 1.1 % في بنك قطر الإسلامي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن وزارة المالية أمس الثلاثاء إن الفائض في ميزانية قطر بلغ 30 مليار ريال (8.19 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022 بفضل زيادة عائدات النفط والغاز.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.4% وفي سبيله لكسر 7 جلسات من الخسائر.

وخالف مؤشر دبي المسار السائد وانخفض 0.3%.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن أظهرت بيانات القطاع تراكما مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية بالمخالفة لتوقعات المحليين بانخفاضها، مما عزز المخاوف بشأن تراجع الطلب حتى مع تناقص المعروض.