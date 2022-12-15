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سوق السعودية

عدم اكتمال طرح أسهم "الريان المتقدمة للصناعة" في سوق "نمو"

رد مبالغ الاكتتاب المحصلة للمكتتبين في موعد أقصاه 19 ديسمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة الدخيل المالية "المستشار المالي" لطرح "الريان المتقدمة للصناعة" في السوق الموازية "نمو"، عن إلغاء الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الإلغاء جاء نتيجة قيام بعض المكتتبين وفقا لنشرة الإصدار التكميلية، بإلغاء طلبات اكتتابهم أو تخفيض عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها مسبقاً من قبلهم، مما أدى إلى عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الطرح.

وأضافت أنه سيتم رد مبالغ الاكتتاب المحصلة للمكتتبين في تاريخ أقصاه يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022.

تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "شمس" 136.93% شركات سوق السعودية تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "شمس" 136.93%

وأكدت عزمها على الاستمرار في خططها التوسعية، ونيتها بتقديم طلب للإدراج والطرح في السوق في الوقت الملائم.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "الريان المتقدمة للصناعة" تسجيل أسهمها وطرح مليوني سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

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