عمليات إدراج الأسهم في ناسداك تتراجع 80% منذ بداية 2022
في ظل تقلبات الأسواق ورفع معدلات الفائدة عالميا
تراجعت عمليات إدراج الأسهم في بورصة ناسداك الأميركية بنحو 80% خلال العام الحالي، في ظل تقلبات الأسواق ورفع معدلات الفائدة عالميا.
وبحسب بيانات مشغل بورصة ناسداك فإن 156 شركة أدرجت أسهمها هذا العام، لتجمع حوالي 15 مليار دولار، مقارنة بـ 743 طرحاً جديداً، جمعت 180 مليار دولار، خلال العام الماضي.
إلى ذلك، أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، يوم الخميس، حيث تكبدت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ أسابيع، مع تصاعد المخاوف من أن معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مع التضخم باستخدام الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى الركود.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعد زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة السابقة.
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