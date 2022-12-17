تغطية طرح الأفراد في "السيف غاليري" 269% وتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، عن اكتمال عملية التخصيص النهائي بنجاح للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الشركات والمؤسسات.

وأوضحت الشركة في بيان أن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد أقيمت يومي 5 و6 ديسمبر 2022، وشهدت اكتتاب 88.439 من المستثمرين الأفراد السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 325.2 مليون ريال بسعر الطرح العام البالغ 115 ريالا للسهم الواحد.

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وأشارت الشركة إلى أن نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد قد وصلت إلى 269%.

وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والمخصصة لهذه الشريحة 1.05 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 10 أسهم لكل مكتتب من فئة المكتتبين الأفراد؛ وتم تخصيص المتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب عليها مع عامل تخصيص بنسبة 9.9%.

وذكرت الشركة أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 115 ريالا سعوديا للسهم الواحد، ويعني ذلك أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 4.025 مليار ريال.

وبلغ إجمالي حجم الطرح 1.207 مليار ريال بعد بيع 30% من إجمالي الأسهم المصدرة 35 مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.