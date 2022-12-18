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أرباح صناعة الورق
السعودية لصناعة الورق
سوق السعودية

مجلس إدارة "صناعة الورق" يوصي بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 5%

بحد أقصى 1 مليون سهم من أسهم الشركة العادية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة بحد أقصى 1 مليون سهم، من أسهم الشركة العادية بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يرون أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم رفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء الأسهم خلال 12 شهر من تاريخ موافقتها.

وأضافت أن تمويل الشراء سيتم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

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وأشارت الشركة إلى أنها لا توجد لديها أي أسهم خزينة حالياً، وأنها ستستوفي كافة المتطلبات والموافقات النظامية قبل إتمام عملية الشراء.

وأوضحت أنه سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتابعت:"لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة".

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