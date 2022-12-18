مجلس إدارة "مكة للإنشاء" يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 1443هـ

أعلنت شركة "مكة للإنشاء والتعمير"، عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي (السنة الهجرية القصيرة) المنتهية في تاريخ 14/11/1443هـ.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التوصية بعدم التوزيع لتدعيم مركز الشركة المالي حيث إن الأرباح المحققة لفترة قصيرة (6 أشهر و 14 يوما) بسبب تحول السنة المالية للشركة من هجري إلى ميلادي.

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كانت النتائج المالية السنوية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، المنتهية في 14 ذي القعدة 1443هـ (السنة الهجرية القصيرة تعادل 6 أشهر و14 يوماً)، أظهرت تحول الشركة للربحية بـ 56 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 14 مليون ريال في السنة الهجرية القصيرة السابقة.

وقالت "مكة للإنشاء"، إن سبب التحول إلى تحقيق صافي ربح، خلال فترة ستة أشهر و14 يوما، مقارنة بفترة 6 أشهر من السنة السابقة يعود إلى ارتفاع إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين والزيادة في إيرادات المركز التجاري، نتيجة رفع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كانت الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي "مكة للإنشاء" قد وافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها المادة 42 التي تنص على تحويل سنة الشركة المالية من السنة الهجرية إلى السنة الميلادية.