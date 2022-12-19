اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يستقر مع ضعف الدولار

نزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار، بحسب "رويترز".

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

هل يغير قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة التوقعات بشأن الأسواق؟ نبض السوق خاص هل يغير قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة التوقعات بشأن الأسواق؟

تحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط