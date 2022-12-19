الذهب يستقر مع ضعف الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار، بحسب "رويترز".

مادة اعلانية

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

تحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.