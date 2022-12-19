الذهب يستقر مع ضعف الدولار
نزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج
استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار، بحسب "رويترز".
ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.
تحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.
-
"ساسكو" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن الربع الثالثتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال شركات
-
بعد تدخل "المركزي".. هل يتوقف ارتفاع أسعار الذهب في مصر؟أصدر خطاباً للبنوك بشأن إحكام الرقابة على العمليات التصديرية الخاصة بالمعدن الأصفر قصص اقتصادية
-
"نيكاي" الياباني يغلق عند أدنى مستوى في 6 أسابيعفي ثالث جلسة على التوالي من التراجع أسواق المال