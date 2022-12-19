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دله للخدمات الصحية
دله الصحية
سوق السعودية

"دله الصحية" تعتزم توزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية"، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2022م بقيمة 90 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 90 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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وأضافت، أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم 20 ديسمبر 2022م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع في 29 ديسمبر 2022.

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