وول ستريت
وول ستريت ترتفع وسط أرباح قوية للمؤشر نيكاي
ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية للحصول على صورة أوضح لتوقعات مسار رفع الفائدة مستقبلا
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بدأت المؤشرات الرئيسية التعاملات في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ ابتهجت الأسواق بنتائج أفضل من المتوقع للمؤشر نيكاي، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية للحصول على صورة أوضح لتوقعات مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 178.35 نقطة أو 0.54% إلى 33028.09 نقطة.
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كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.87 نقطة أو 0.47% إلى 3839.49 نقطة، وفق رويترز.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 44.89 نقطة أو 0.43% إلى 10592.00 نقطة.
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