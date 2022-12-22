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شعار شركة قمة السعودية للتجارة
شعار شركة قمة السعودية للتجارة
سوق السعودية

أسهم "قمة السعودية" تتراجع 1.9% في أول تداول لها بسوق "نمو"

وتتصدر قيم وأحجام التداولات

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسهم شركة قمة السعودية للتجارة بنسبة 1.95% عند سعر 132 ريال، في مستهل أول جلسة تداول لأسهمها في السوق الموازية "نمو"، اليوم الخميس.

وتصدر سهم "قمة السعودية" قيم وأحجام تداولات سوق "نمو" بنحو 1.89 مليون ريال عبر التداول على نحو 14.36 ألف سهم.

وبدأ تداول أسهم شركة "قمة السعودية للتجارة" في نمو – السوق الموازية، بحدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وأدرجت أسهم "قمة السعودية للتجارة" برمز تداول 9552 وبالرمز الدولي SA15LI2KL814.

كانت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 880 ألف سهم عادي، تمثل 22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 4 ملايين سهم، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 102.8%.

وقالت "وثيق المالية"، إن سعر الطرح بلغ 133 ريالا للسهم الواحد.

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