"المواساة" تعلن عن توزيع 30% أرباحا نقدية وزيادة رأس المال بأسهم منحة

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة"، عن توصية مجلس الإدارة، بزيادة رأس المال عبر منح أسهم للمساهمين بنسبة 100%، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3 ريالات للسهم عن العام المالي 2022م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% من مليار ريال إلى 2 مليار ريال، وذلك بمنح أسهم لمساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك، وذلك من خلال رسملة مبلغ مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة.

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وأضافت أن عدد الأسهم بعد الزيادة سيبلغ 200 مليون سهم، ارتفاعاً من 100 مليون سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في أصولها والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022م بنسبة 30% بواقع 3 ريالات للسهم.

وأوضحت أن إجمالي التوزيعات تبلغ 300 مليون ريال، موزعة على 100 مليون سهم.

وأشارت إلى أن تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.