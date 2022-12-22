"نيكاي" يرتفع للمرة الأولى في أسبوع مع انحسار صدمة بنك اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم التي تضررت بسبب تحول السياسة النقدية لبنك اليابان فجأة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتعافت أسهم شركات صناعة السيارات بقوة بعد أن بدت دلالات على استقرار الين، وانتعش قطاع العقارات، وسط هدوء عوائد السندات طويلة الأجل أيضا بعد ارتفاعات حادة.

مادة اعلانية

وأنهت أسهم شركة توشيبا التعاملات في بورصة طوكيو مرتفعة 4.25%، وقفزت خلال الجلسة 7.61% بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية أن صاحب أفضل عرض للاستحواذ على الشركة، شركة "جابان إندستريال بارتنرز"، سيحصل على قرض بقيمة 10.6 مليار دولار هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكاي اليوم مرتفعا 0.46% عند 26507.87 نقطة، بعد انخفاضه إلى 26269.80 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78% اليوم الخميس إلى 1908.17 نقطة.

وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، إذ ارتفعت أسهمه 2.5%. وقفز سهم تويوتا 1.83% ونيسان 2.15%.