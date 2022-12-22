اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
الأسهم اليابانية
أسهم اليابان

"نيكاي" يرتفع للمرة الأولى في أسبوع مع انحسار صدمة بنك اليابان

مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم التي تضررت بسبب تحول السياسة النقدية

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم التي تضررت بسبب تحول السياسة النقدية لبنك اليابان فجأة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتعافت أسهم شركات صناعة السيارات بقوة بعد أن بدت دلالات على استقرار الين، وانتعش قطاع العقارات، وسط هدوء عوائد السندات طويلة الأجل أيضا بعد ارتفاعات حادة.

وأنهت أسهم شركة توشيبا التعاملات في بورصة طوكيو مرتفعة 4.25%، وقفزت خلال الجلسة 7.61% بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية أن صاحب أفضل عرض للاستحواذ على الشركة، شركة "جابان إندستريال بارتنرز"، سيحصل على قرض بقيمة 10.6 مليار دولار هذا الأسبوع.

أسهم "قمة السعودية" تتراجع 1.9% في أول تداول لها بسوق "نمو" أسواق المال سوق السعودية أسهم "قمة السعودية" تتراجع 1.9% في أول تداول لها بسوق "نمو"

وأغلق المؤشر نيكاي اليوم مرتفعا 0.46% عند 26507.87 نقطة، بعد انخفاضه إلى 26269.80 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78% اليوم الخميس إلى 1908.17 نقطة.

وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، إذ ارتفعت أسهمه 2.5%. وقفز سهم تويوتا 1.83% ونيسان 2.15%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لقاء خاص مع وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لقاء خاص مع وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط