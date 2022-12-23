أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، وسط تداول ضعيف، فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1792.8 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1801.8 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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ويتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، سعيا لإشارات عن التضخم.

وقال العضو المنتدب في "جولد سيلفر سنترال"، براين لان، إن "الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى كبح جماح التضخم بعض الشيء، مما قد يرفع توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مما أدى إلى دعم الدولار وربما سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حرص أكبر على محاربة التضخم.

وأظهرت البيانات أمس الخميس، زيادة عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلا من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ نما 3.2% مقابل 2.9% في التقديرات السابقة.

وقال لان، إنه يعتقد أن أسعار الذهب ستكون أقل تقلبا العام المقبل، متوقعا استئناف الاتجاه الصعودي مع احتمال حدوث ركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 23.63 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 980.01 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1683.21 دولار.

