اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت. (أسوشيتد برس)
وول ستريت

وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بفعل مخاوف الركود

"ناسداك" يتراجع بأكثر من 2%

نيويورك - رويترز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد، يوم الخميس، مع تراجع المؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف المستثمرين من أن تدفع البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان يُخشى.

وكان التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث، هو النمو 3.2% على أساس سنوي، فيما فاق التقدير السابق البالغ 2.9%.

في غضون ذلك، قالت وزارة العمل، إن طلبات إعانات البطالة الحكومية ارتفعت إلى 216 ألفا الأسبوع الماضي، لكنها كانت أقل من تقديرات الاقتصاديين البالغة 222 ألفا.

"الشيوخ" الأميركي يقر تشريع تمويل حكومي بـ 1.66 تريليون دولار اقتصاد اقتصاد أميركا "الشيوخ" الأميركي يقر تشريع تمويل حكومي بـ 1.66 تريليون دولار

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 348.26 نقطة أو 1.04% إلى 33.028.22.

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما إجماليه 55.84 نقطة أو 1.44% إلى 3822.6 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 233.25 نقطة أو 2.18% إلى 10476.12.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة في الأفق بسبب الخطة الدفاعية لليابان أزمة في الأفق بسبب الخطة الدفاعية لليابان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط