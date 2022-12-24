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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية ترتفع وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم

أسهم الطاقة قفزت بسبب ارتفاع أسعار النفط

دبي - العربية.نت
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع في جلسة الجمعة مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم في مقابل رفع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود، بينما قفزت أسهم الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي ارتفع قليلا في نوفمبر، في حين استمر تباطؤ التضخم، ولكن ليس بما يكفي لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المجلس، بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4% في أكتوبر/ تشرين الأول، وفق ما ذكرته رويترز.

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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.72 نقطة أو 0.59% ليغلق عند 3845.11 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو 0.19% إلى 10495.93 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 178.71 نقطة أو 0.54% إلى 33206.20 نقطة.

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