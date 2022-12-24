قيمة أكبر 10 شركات ببورصة مصر تتجاوز 392 مليار جنيه

تمكنت البورصة المصرية من تسجيل مكاسب قياسية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، سواء على صعيد رأس المال السوقي أو نسب الارتفاع بالمؤشرات وخاصة مؤشرها الرئيسي.

البيانات التي أعدتها "العربية.نت"، تشير إلى تحقيق البورصة المصرية مكاسب تتجاوز 181 مليار جنيه منذ بداية تداولات يناير الماضي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. فيما سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 21%.

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على صعيد أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات نحو 392.5 مليار جنيه، وجاء البنك التجاري الدولي مصر في صدارة القائمة بقيمة سوقية تبلغ نحو 125.3 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني حلت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأس مال سوقي يبلغ نحو 47.1 مليار جنيه. وجاءت الشركة المصرية للاتصالات "وي" في المركز الثالث برأس مال سوقي يبلغ نحو 44.5 مليار جنيه.

وحل بنك قطر الوطني الأهلي في المركز الرابع برأس مال سوقي يبلغ نحو 36.5 مليار جنيه. وفي المركز الخامس جاءت شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية برأس مال سوقي يبلغ 34.2 مليار جنيه.

وجاءت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في المركز السادس برأس مال سوقي يبلغ نحو 32.4 مليار جنيه. وفي المركز السابع جاءت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" برأس مال سوقي 32.3 مليار جنيه.

وفي المركز الثامن حلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع برأس مال سوقي يبلغ نحو 27.6 مليار جنيه. وجاءت شركة السويدي إليكتريك في المركز التاسع برأس مال سوقي 24.5 مليار جنيه. وأخيراً، حلت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة في المركز العاشر برأس مال سوقي يبلغ نحو 20.4 مليار جنيه.