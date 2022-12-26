مؤشر نيكاي يرتفع 0.25% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكاي 0.25% إلى 26299.54 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1900.36 نقطة.

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وكان المؤشر نيكاي الياباني قد أغلق على ارتفاع، يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم التي تضررت بسبب تحول السياسة النقدية لبنك اليابان فجأة في وقت سابق هذا الأسبوع.