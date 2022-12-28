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شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
سوق السعودية

"زجاج" تقر توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 5% عن النصف الثاني من 2022

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2022، بنسبة 5%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التوزيع 16.45 مليون ريال، موزعاً على عدد 32.9 مليون سهم.

وأوضحت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال.

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وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الأربعاء 10-7-1444هـ الموافق 01-02-2023م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

ولفتت عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتذكر الشركة مساهميها بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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