تسلا
المراهنون على تراجع سهم "تسلا" يجنون 17 مليار دولار في 2022
السهم سجل أسوأ أداء له على الإطلاق هذا العام
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من المتوقع أن يحقق المراهنون على تراجع أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أرباحا بـ 17 مليار دولار هذا العام، عبر عمليات الـ short selling أو البيع على المكشوف.
يأتي ذلك بعد أن تراجع سهم تسلا بما يصل إلى 70% منذ بداية العام، 42% منها جاءت في شهر ديسمبر فقط ليكون أسوأ أداء سنوي للشركة على الإطلاق.
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ووجه مستثمرو تسلا انتقادات كبيرة لمؤسسها إيلون ماسك في الأسابيع الأخيرة، نتيجة انشغاله بمنصة تويتر، بالإضافة إلى بيعه لأسهم في تسلا بأكثر من ملياري دولار مؤخرا.
لكن ماسك دعا موظفي "تسلا" إلى عدم الانزعاج من "جنون" سوق الأسهم.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني وجهها للموظفين، قال إن "تسلا" ستكون "الأكثر قيمة على وجه الأرض على المدى الطويل".
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