"تداول" السعودية تعتمد قواعد الإدراج المعدلة

أعلنت شركة "تداول السعودية" عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-108-2022) بتاريخ 23/03/1444هـ الموافق 19/10/2022م، والمتضمن اعتماد قواعد الإدراج المعدلة.

وقالت "تداول" في بيان اليوم الخميس، إنه تم تعديل الفقرة (ز) من المادة الحادية والأربعين من قواعد الإدراج وذلك فيما يخص القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في حالتي الطرح أو الإدراج المباشر في السوق الموازية.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن نفاذ هذه القواعد سيكون اعتبارا من تاريخ 05/06/1444 هـ الموافق 29/12/2022 م.

قواعد الإدراج المعدلة

قواعد الإدراج المعدلة