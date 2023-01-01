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مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

رفع تعليق سهم "مكة للإنشاء" اعتباراً من اليوم

بعد إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، عن رفع تعليق تداول سهم مكة للإنشاء والتعمير ابتداءً من اليوم الأحد، بعد إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

جاء ذلك بعد تعليق تداول سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير في السوق ابتداءً من 13 ديسمبر 2022، لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

كانت شركة مكة للإنشاء والتعمير، قد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 383.3% إلى 58 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 (3 أشهر و17 يوماً في إطار تحول الشركة للعمل بالسنة الميلادية بدلاً من السنة الهجرية)، مقارنة بنحو 12 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 21.6% مقارنة بصافي ربح نحو 74 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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