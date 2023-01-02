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بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (رويترز)
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع في أولى جلسات العام الجديد

بدعم من أسهم التكنولوجيا والطاقة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول في عام 2023، اليوم الاثنين، بعد عام صعب شابته مخاوف من ركود أثارها رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية.

صعد مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.5% عند الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بدعم من أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. وزاد قطاع الطاقة 0.8%، بحسب "رويترز".

اختتم ستوكس 600 عام 2022 بخسائر حادة على خلفية سياسة التشديد النقدي القوي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لكبح جماح الأسعار المرتفعة، فضلا عن التباطؤ الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من الضغوط التضخمية ونمو المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين.

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ويتوقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 7% هذا العام وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، لكنه يتوقع أيضا أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة وأن يصبح ذلك الارتفاع أمرا طبيعيا.

وصعد مؤشر داكس الألماني 0.5%.

وبورصتا لندن ودبلن مغلقتان بسبب عطلة العام الجديد، في حين بدأت بورصات أوروبية أخرى العام على ارتفاع.

وبدأت كرواتيا العام الجديد بتغيرين تاريخيين: بصفتها أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى منطقة التأشيرة الأوروبية الحرة (الشنغن) والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

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