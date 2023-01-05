بورصة مصر تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات مع تراجع الجنيه

لليوم الثاني على التوالي، سجلت البورصة المصرية ارتفاعات كبيرة بدعم صعود جماعي لكافة المؤشرات التي تأثرت إيجاباً بقيام البنك المركزي المصري بالسماح بزيادة جديدة في سعر صرف الدولار.

وفي تعاملات اليوم، سجلت البورصة أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات مع تراجع الجنيه.

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وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.97% رابحاً نحو 20 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز من مستوى 1.013 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأربعاء، إلى 1.033 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الخميس، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% مضيفاً نحو 445 نقطة بعدما قفز من مستوى 15557 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 16002 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% مضيفاً نحو 39 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2733 نقطة إلى نحو 2772 نقطة. وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.93% رابحاً نحو 554 نقطة بعدما صعد من مستوى 18862 نقطة إلى 19416 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.85% رابحاً نحو 183 نقطة مرتفعاً من مستوى 6399 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 6582 نقطة بنهاية تداولات الخميس. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% مضيفاً نحو 10 نقاط بعدما صعد من مستوى 2911 نقطة إلى نحو 2921 نقطة.

وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% مضيفاً نحو 29 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4339 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 4368 نقطة في إغلاق تداولات الخميس.

وكانت البورصة المصرية قد سجلت مكاسب بلغت نحو 22 مليار جنيه في تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري زيادة جديدة في أسعار صرف الدولار.

وأمس، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43%، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67%، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31%.