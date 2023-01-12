الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 صباح اليوم الخميس، حيث بقيت جميع القطاعات في المنطقة الإيجابية.

وجاءت مكاسب الأسهم الأوروبية، في ظل حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما تراجع سهم لوجيتيك مع خفض توقعات المبيعات بعدما أخفقت الشركة في تحقيق أهدافها الفصلية.

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وتم تداول مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 450.19 نقطة في الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت لندن. وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بارتفاع 1.4%.

كما ارتفعت تعاملات قطاعات السيارات والبنوك والتجزئة والاتصالات بما يزيد عن 1%.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية التي تعلن في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع إن هذه البيانات ستساعدهم في تحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6%.

وهوى سهم لوجيتيك إنترناشونال 13.8%، بعد تحقيق الشركة أرباح ومبيعات أقل من المتوقع بين أكتوبر/تشرين الول وديسمبر/كانون الأول.

وارتفع سهم شركة زودتسوكر الألمانية، أكبر منتج للسكر في أوروبا 2.3%، بعد تحقيق الشركة قفزة بنسبة 73.5%، في الأرباح الفصلية.

وانخفض سهم شركة تيسكو البريطانية لمبيعات التجزئة 0.9%، بعد إبقاء الشركة على توقعات الأرباح للعام بأكمله بعد انضمامها لبقية شركات التجزئة في تحقيق مبيعات أقوى من المتوقع في موسم عيد الميلاد.