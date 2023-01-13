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الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع طفيف بعد بيانات التضخم

أسعار المستهلك انخفضت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر

نيويورك - رويترز 
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف، يوم الخميس، بعدما عززت بيانات أظهرت انخفاضا في أسعار المستهلكين في ديسمبر، التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار المستهلك الأميركي انخفضت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر، مما أعطى بعض الأمل في أن التضخم بات الآن في مسار نزولي مستمر.

وكان التداول متقلبا بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، حيث أظهر تقرير منفصل، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت في الأسبوع الماضي.

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ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.26 نقطة أو 0.33% ليغلق عند 3982.87 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 69.12 نقطة أو 0.65% إلى 11002.31 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 217.33 نقطة أو 0.64% إلى 34189.31 نقطة.

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