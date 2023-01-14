اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا
وول ستريت

بنك أوف أميركا يتوقع "ركودًا معتدلًا" ويستعد لما هو أسوأ!

وفق سيناريو ترتفع فيه البطالة بسرعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، بريان موينيهان، أمس الجمعة، إن البنك يستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو ترتفع فيه البطالة بسرعة.

وأضاف موينيهان في مكالمة مع المستثمرين "يتصور السيناريو الأساسي لدينا ركودًا معتدلًا. لكننا نضيف أيضًا إلى ذلك سيناريو هبوطيا، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023"، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال موينيهان إن هذه الحالة التشاؤمية، والتي تعد سلبية أكثر مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024.

مستثمرون يقتنصون 39 مليار دولار من السندات السيادية بالأسواق الناشئة أسواق المال الأسواق الناشئة مستثمرون يقتنصون 39 مليار دولار من السندات السيادية بالأسواق الناشئة

يعكس بيان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، تقرير أرباح JPMorgan Chase ، الذي تدعو آفاقه الاقتصادية إلى "ركود معتدل في الحالة المركزية".

تفوق بنك أوف أميركا على التقديرات في الربع الرابع، لكن مخصصاته بلغت 1.1 مليار دولار لخسائر الائتمان.

في حين قال البنك إن صافي الخصومات الائتمانية لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد، فإن الأرصدة المستحقة على بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 14%، على أساس سنوي، وقال موينيهان إن حالات التأخر في السداد آخذة في الارتفاع من مستويات الوباء المنخفضة بشكل غير عادي.

وارتفعت أسهم بنك أوف أميركا 2.2% يوم الجمعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟ كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط