أسواق الخليج تتباين.. ومؤشر "تداول" يتراجع 0.2%

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداء متذبذبا اليوم الأحد وواصل المؤشر القطري خسائره للجلسة الثالثة.

وعبر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن ارتياحهم إزاء تسجيل التضخم لمزيد من التراجع في ديسمبر/كانون الأول، مما يمهد الطريق لخفض محتمل لمعدل رفع سعر الفائدة إلى ربع نقطة عندما يعقد المركزي اجتماعه القادم بعد نحو 3 أسابيع.

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إلا أن صناع السياسة في الاحتياطي يدعمون المضي باتجاه إقرار المزيد من الزيادات، بغض النظر عن حجمها، على أن يكون الهدف النهائي للفائدة فوق مستوى 5% تقريبا، وفق رويترز.

وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار، وعادة ما تحذو قطر والسعودية والإمارات حذو الولايات المتحدة في أي تغيير للسياسة النقدية.

وهبط المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 0.2% متأثرا بتراجع 1% في سهم بنك الرياض و0.7% في سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

كما هبط سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" 1.2% بعد جلستين من المكاسب.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها اتفقت على تشكيل مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في الأصول التعدينية على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات حكومية نُشرت اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم بالسعودية في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي إلى 3.3% مقابل 2.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، وقادت تكاليف الإسكان الارتفاعات بشكل أساسي.

وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي 0.3% متأثرا بانخفاض 1.9% في سهم البنك التجاري.

وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.7% منهيا 3 جلسات من الخسائر.

وأعلن البنك الأسبوع الماضي ارتفاع صافي أرباحه السنوية بـ9% بعد حساب تأثير التضخم المفرط على عملياته في تركيا.

وفي خارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي بمصر 0.1% مدعوما بقفزة 5.3% في سهم السويدي إليكتريك.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1% إلى 1892 نقطة.

فيما انخفض المؤشر في سلطنة عمان 0.2% إلى 4868 نقطة.

وفي الكويت، تراجع المؤشر 0.3% إلى 7875 نقطة.