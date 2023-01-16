اقتصاد الصين
الأسهم الصينية ترتفع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر
وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت الأسهم الصينية، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد، بعد أن كشفت بكين أن الإصابات بكورونا وصلت إلى ذروتها.
وصعدت أسهم البنية التحتية الصينية بشكل حاد، وذلك بعد الإعلان عن خطط إنفاق جديدة للمشاريع الكبيرة.
مادة اعلانية
كما ارتفعت أسهم الأغذية والمشروبات وسط توقعات بنمو الاستهلاك في البلاد.
يشار إلى أن الصين بدأت يوم أمس، استئناف حركة السكك الحديدية عالية السرعة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي لها للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً
-
المنتدى الاقتصادي العالمي ينطلق في دافوس اليوممخاطر الدخول في ركود عالمي وكيفية تجنبه أبرز ما يناقشه اقتصاد
-
خسائر "ثمار" تتراجع 35% إلى 1.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2021سجلت خسائر متراكمة بنحو 68.95 مليون ريال شركات
-
شركة مصرية تبدأ تصنيع عربات قطارات المترو خلال النصف الأول من 2023العقد الأول الذي وقعته شركة "نيرك" مع "مترو الأنفاق" يتضمن تصنيع 340 عربية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية