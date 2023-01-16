الأسهم الصينية ترتفع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفعت الأسهم الصينية، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد، بعد أن كشفت بكين أن الإصابات بكورونا وصلت إلى ذروتها.

وصعدت أسهم البنية التحتية الصينية بشكل حاد، وذلك بعد الإعلان عن خطط إنفاق جديدة للمشاريع الكبيرة.

مادة اعلانية

كما ارتفعت أسهم الأغذية والمشروبات وسط توقعات بنمو الاستهلاك في البلاد.

يشار إلى أن الصين بدأت يوم أمس، استئناف حركة السكك الحديدية عالية السرعة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي لها للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.