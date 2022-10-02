الأسهم الصينية تفقد 5 تريليونات دولار.. فجوة تاريخية في سباقها مع الهند!

أدى الانخفاض المستمر في الأسهم الصينية إلى زيادة جاذبية أكبر منافسيها في الأسواق الناشئة - الهند، ما قاد إلى حدوث تباعد نادر بين أداء السوقين.

ارتفع مؤشر MSCI India بنسبة 10% تقريباً في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة مع انخفاض بنسبة 23% لمؤشر MSCI China. ويعتبر الأداء المتفوق بفارق 33 نقطة مئوية هو الأكبر منذ مارس 2000.

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يأتي ذلك، وسط حملات ملاحقة من بكين لفيروس كوفيد-19، والتوترات الناتجة عن الحملات التنظيمية، ما أدى إلى محو ما قيمته 5 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية منذ أوائل عام 2021. فيما أصبحت الهند - التي يطلق عليها منذ فترة طويلة "الصين التالية - بديلاً جذاباً مع النمو الاقتصادي المتوقع الأسرع في آسيا.

ويرى مديرو الأصول أن السوق المحلية المتوسعة في الهند تعني أن بإمكان البلاد تحمل الركود العالمي الذي يلوح في الأفق بشكل أفضل من معظم الأسواق الناشئة الأخرى. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي انفصال الصين عن الولايات المتحدة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية لتعزيز وجودها في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية في شركة جوبيتر، نيك باين، إن عمليات الإغلاق الصارمة التي تفرضها الصين تستمر في التأثير على سلاسل التوريد، لذا فإن الصخب بشأن بديل يكتسب شعبية. معتبراً "الهند هي المرشح الرئيسي لشغل هذا الدور".

المراحل الأولى

بدأ الاختلاف الكبير بين سوقي الأوراق المالية في الظهور في فبراير 2021 حيث ساهم تشديد أوضاع السيولة في الصين في تفكيك الانتعاش الذي دام عامين في الأسهم. في غضون ذلك، واصلت الأسهم الهندية الوصول إلى مستويات قياسية بفضل طفرة غير مسبوقة في الاستثمار من جانب الأفراد.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر MSCI الصيني بمقدار 5.1 تريليون دولار منذ ذلك الحين وأغلق المؤشر يوم الجمعة عند أدنى مستوى له منذ يوليو 2016. فيما أضاف مؤشر MSCI الهند - الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام - حوالي 300 مليار دولار.

كما تباعدت مراكز المستثمرين. إذ بلغت مخصصات صندوق الأسواق الناشئة العالمي للهند مستوى قياسياً، في حين أن المخصصات للصين تتعافى بشكل متواضع من انخفاض حاد في الأرباع القليلة الماضية، وفقاً لما ذكره كاميرون براندت، مدير الأبحاث في EPFR Global، وهي شركة أبحاث مقرها كامبريدج.

بدوره، قال مدير الصناديق في M&G Investments، فيكاس بيرشاد: "يشير التخصيص المتزايد لرأس مال المستثمر لكل من الصناديق المخصصة للهند فقط ولآسيا خارج الصين إلى أن هذا التحول لا يزال في مراحله الأولى. يبدو أن بعض العوائق التي تحول دون الاستثمار في الصين هيكلية وستستمر لفترة أطول من المتوقع".

مما لا شك فيه، أن شهوراً من الأداء المتفوق جعلت الأسهم الهندية هي الأغلى تكلفة في آسيا من حيث التقييم على أساس الأرباح. وقد أدى ذلك إلى توخي الحذر من بعض المستثمرين، حيث يعتبر رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي أيضاً عاملاً قد يؤثر على توقعات السوق.

من ناحية أخرى، تتمتع الصين بإمكانية حدوث انتعاش كبير بمجرد إعادة فتح الاقتصاد من قيود كوفيد. يتم تداول أسهمها المدرجة في هونغ كونغ بأرخص سعر على الإطلاق.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون الذين يركزون على قصة نمو الهند على المدى الطويل لديهم قناعات قوية. إذ يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرغ أن ينمو الاقتصاد بنحو 7% في السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل، أي أكثر من ضعف وتيرة الصين في عام 2022، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فيما قال المؤسس المشارك لشركة موبيوس كابيتال بارتنرز، مارك موبيوس، إن عدد السكان الكبير والشباب في الهند إلى جانب البيئة المواتية للمؤسسات الخاصة يعني أنها ستنمو أسرع من الصين في السنوات القادمة.

زمن الهند

استفادت كبرى الشركات العالمية من البراعة الصناعية للدولة الواقعة في جنوب آسيا. بدأت شركة أبل، التي لطالما صنعت معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين، في صنع آيفون 14 الجديد في الهند في وقت أقرب مما كان متوقعاً بعد طرح إنتاج سلس. كما تستهدف شركة سيتي غروب، سوق الهند كواحدة من أكبر أسواقها للتوسع عالمياً.

مع نفوذها المتزايد في السوق، زاد وزن الهند في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بما يقرب من 7 نقاط مئوية في العامين حتى سبتمبر. وفي الوقت نفسه، انخفض أسهم الصين وهونغ كونغ مجتمعين بأكثر من 10 نقاط.

وبغض النظر عن كيفية أداء السوق الصينية، قالت كريستي فونج من شركة Abrdn Plc إن جاذبية الهند للمستثمرين العالميين تظل اتجاهاً طويل الأجل.

وقالت: "كسوق للأوراق المالية، تعد الهند موطناً لبعض الشركات عالية الجودة في المنطقة، مع بعض فرق الإدارة الأكثر قدرة في أي مكان في آسيا. تشمل القطاعات التي تتفوق فيها الهند الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والخدمات والرعاية الصحية.