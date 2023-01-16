"دله الصحية" تستحوذ على أسهم "كن للاستثمار" في "المركز الطبي الدولي"

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" عن انتهائها من إجراءات الاستحواذ على أسهم في شركة المركز الطبي الدولي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل أسهم شركة "كن للاستثمار القابضة" في رأسمال شركة "المركز الطبي الدولي" والبالغة 14.23 مليون سهم عادي (تمثل ما نسبته 18.98%)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة دله لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

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"تمت زيادة رأسمال شركة دله من 900 مليون ريال إلى 976.81 مليون ريال عن طريق إصدار 7.68 مليون سهم عادي جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها من 90 مليون سهم إلى 97.68 مليون سهم، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 8.53% من رأسمال شركة دله قبل إصدار الأسهم الجديدة"، بحسب البيان.

وأضافت أن نسبة ملكية شركة دله في رأسمال شركة المركز الطبي الدولي تبلغ 27.18% بعد انتهاء إجراءات الاستحواذ على أسهم في شركة المركز الطبي.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سيظهر على النتائج المالية اعتباراً من الربع الأول من السنة المالية 2023.

وذكرت أن صفقة الاستحواذ تنطوي على وجود أطراف ذات علاقة وهم: شركة دله البركة القابضة (المساهم الكبير في شركة دله).

- عبدالله بن صالح كامل لكونه: (أ) رئيس مجلس إدارة شركة دلة البركة القابضة ومساهما كبيرا (بشكل مباشر وغير مباشر) فيها، و(ب) لكونه يملك جميع الأسهم في مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

- محيي الدين بن صالح كامل لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله وشقيق عبدالله بن صالح كامل.

- محمد نبيل حفني لكونه: (أ) عضو مجلس إدارة في شركة دله، و(ب) الرئيس التنفيذي في مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع (ج) وعضو مجلس إدارة في شركة المركز الطبي الدولي.

الجدير بالذكر أن محمد نبيل حفني قد استقال من مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي وذلك ضمن متطلبات إتمام صفقة الاستحواذ.