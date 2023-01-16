"نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
مع ترقب اجتماع المركزي الياباني
أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، إذ يضغط ارتفاع الين على المصدرين فيما يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تعديل سياساته التحفيزية هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
اختتم نيكاي جلسة اليوم منخفضا 1.14% إلى 25822.32 نقطة، وهو أقل مستوياته عند الإغلاق منذ الخامس من يناير.
وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.88% إلى 1886.31نقطة.
سجل الين أعلى مستوياته منذ مايو عند 127.215 أمام الدولار. ويضع بنك اليابان المركزي سياسته يوم الأربعاء بعدما أصاب الأسواق بالصدمة الشهر الماضي، عندما ضاعف النطاق الذي يسمح به لعوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بالتحرك حول الصفر إلى ما بين سالب 0.5% و0.5%.
وتجاوز العائد القياسي هذا الهدف لليوم الثاني اليوم الاثنين وبلغ 0.51%.
كان أداء قطاع السيارات ضعيفا، فنزلت أسهم نيسان 1.69%، وسوزوكي 1.63%.
كما تراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة يونيكلو لإدارة المتاجر 1.96%.
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