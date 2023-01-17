أسهم اليابان تغلق على ارتفاع قبيل قرار المركزي الياباني بشأن الفائدة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، متعافيا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف صعود الين عشية قرار مهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة.

وخفف ذلك الضغوط عن أسهم شركات التصدير، ورفع أسهم شركات السيارات على وجه الخصوص. كما تعافت أيضا الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية.

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وصعد نيكاي 1.23% ليغلق عند 26138.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88% إلى 1902.89 نقطة.

وبدأ اجتماع بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، ويستمر يومين، ويأتي في أعقاب تكهنات بأن المسؤولين قد يعدلون السياسة النقدية مجددا، بعد شهر واحد فحسب من مفاجأة الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة البالغ صفر بالمئة أو دونها.

وارتفع الين إلى 127.215 مقابل الدولار أمس الاثنين، لكنه تراجع وسجل في أحدث تداول نحو 128 ينا مقابل الدولار.

وعلى جانب الأسهم، ارتفع سهم تويوتا 2.5% وقفز سهم نيسان 2.69%.

وكانت شركات صناعة معدات النقل الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر القطاع 2.47% وزاد مؤشر شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية 1.88%.

وزاد سهم طوكيو إلكترون 2% وارتفع سهم سوني 2.44%. وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك المصنعة للروبوتات 4.14% وكان الأعلى زيادة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65% بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94%.