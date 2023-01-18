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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
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نيكاي الياباني يقفز لأعلى مستوى في شهر

بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير

طوكيو - رويترز
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قفز المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى عند الإغلاق خلال شهر بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الشديدة التيسير، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا القيادية موجة المكاسب.

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، متحديا توقعات السوق بأنه سيخفف برنامجه الضخم للتحفيز في ظل زيادة ضغوط التضخم.

وزاد نيكاي 2.5% إلى 26791.12 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 ديسمبر/كانون الأول. كما سجل المؤشر أعلى زيادة يومية منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وتعافى سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بعد أن تكبد خسائر في وقت سابق من الجلسة واختتم المعاملات مرتفعا 2.74%. كما صعد سهم طوكيو إلكترون 1.71%.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر القطاع المصرفي الذي نزل 0.19%.

وانخفض سهم داي إيتشي لايف هولدنجز للتأمين 1.67% وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.79%.

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