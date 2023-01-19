ترقب طرح "الإمارات العالمية للألمنيوم" في الربع الثالث من 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون المبارك، إنه من المتوقع طرح أسهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتعتبر الإمارات العالمية أكبر منتج لمعدن الألمنيوم في الشرق الأوسط ومملوكة مناصفة لشركة مبادلة للاستثمار ودبي للاستثمار.

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وكانت الشركة قد دخلت في مناقشات لتعيين بنوك قبل عامين لبحث خيارات الطرح العام، حيث كانت تبحث تقيما يصل إلى 15 مليار دولار.

تمتلك الشركة مصاهر في أبوظبي ودبي ومنجما للبوكسيت في غينيا. وسيصنف إدراج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ضمن أكبر الطروحات على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضاعفت أرباح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنحو 4 مرات في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 5.9 مليار درهم، متجاوزة بذلك أرباح العام 2021 بأكمله.