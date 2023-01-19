وول ستريت
انخفاض مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف الركود
داو جونز الصناعي يفقد 125.61 نقطة
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بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية التعاملات في وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، مع عودة المخاوف من الركود، كما أدت التحذيرات من ضغوط التكلفة إلى تراجع أسهم شركة بروكتر اند جامبل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 125.61 نقطة أو 0.38% إلى 33171.35 نقطة.
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وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 17.02 نقطة أو 0.43% إلى 3911.84 نقطة، وفق رويترز.
فيما هوى المؤشر ناسداك المجمع 1% إلى 10957.01 نقطة.
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