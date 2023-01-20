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الأسهم الأميركية مناسبة
وول ستريت.
وول ستريت

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض مع مخاوف التشديد النقدي

"ستاندرد آند بورز 500" يتراجع 0.76%.. وناسداك يخسر 104.76 نقطة

نيويورك - رويترز 
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض، يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات التي تشير إلى شح سوق العمل، تجدد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل مسار رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية مما قد يوقع الاقتصاد في براثن الركود.

وأظهر تقرير لوزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كانت أقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

ولم يغير التقرير التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة أكثر عند إعلان سياسته النقدية الشهر المقبل.

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وكان المستثمرون يبحثون عن علامات على ضعف سوق العمل باعتبار ذلك عاملا رئيسيا ليبدأ البنك إبطاء إجراءات تشديد السياسة النقدية.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.70 نقطة أو 0.76% ليغلق عند 3899.16 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 104.76 نقطة أو 0.96% إلى 10852.25 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 250.98 نقطة أو 0.75% إلى 33045.98 نقطة.

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