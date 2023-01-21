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كيف تفاعلت وول ستريت مع تصريحات باول بشأن الفائدة؟
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وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم أسهم ألفابت ونتفليكس

ساعدت الأرباح الفصلية سهم نتفليكس على الصعود

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق في جلسة، الجمعة، حيث أوقف المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وارتفع المؤشر ناسداك أكثر من 2%، بعدما ساعدت الأرباح الفصلية سهم نتفليكس على الصعود، بينما ارتفعت أسهم ألفابت، المالكة لغوغل بعد الإعلان عن خفض الوظائف.

وقفز سهم نتفليكس، بعدما أعلنت شركة البث أنها أضافت عددا من المشتركين أكبر من المتوقع في الربع الرابع، وقالت إن مؤسسها المشارك ريد هاستنغز سيترك منصب الرئيس التنفيذي.

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وكانت ألفابت أحدث الشركات الكبرى التي تعلن عن تخفيضات في الوظائف، حيث قالت إنها ستلغي 12 ألف وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 72.93 نقطة أو 1.87% ليغلق عند 3971.78 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 285.41 نقطة أو 2.63% إلى 11137.68 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 326.74 نقطة أو 0.99% إلى 33371.30 نقطة.

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