وول ستريت
وول ستريت ترتفع في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال
قاد سهم سيلزفورس المكاسب اليوم الاثنين بعد أنباء عن استحواذ إليوت مانجمنت على حصة فيها
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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع في بداية أسبوع آخر حافل بنتائج أعمال الشركات، وقاد سهم سيلزفورس المكاسب اليوم الاثنين بعد أنباء عن استحواذ إليوت مانغمنت على حصة فيها.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 64.07 نقطة بما يعادل 0.19% إلى 33439.56 نقطة.
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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.53 نقطة أو 0.14% إلى 3978.14 نقطة، وفق رويترز.
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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 31.51 نقطة أو 0.28% إلى 11171.94 نقطة.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال مستشار استراتيجي للسوق في "Oneroyal" سام حيدر، إن الأسواق تسعر على تباطؤ مستويات التضخم، بالإضافة إلى عودة الاقتصاد الصيني.
وأوضح حيدر، أن هناك سيناريو جيد يرجح نمو اقتصادي قوي وانخفاض في مستويات التضخم، مما ينعكس إيجابيا على أسواق الأسهم.
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