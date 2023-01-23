"السعودي للاستثمار" يعتزم استرداد صكوك بقيمة مليار ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن عزمه بممارسة خيار الشراء للمُصدر فيما يتعلق بالصكوك الثانوية ذات الفئة 1 التي تبلغ قيمتها 1 مليار ريال، والتي صدرت بتاريخ 21-03-2018م الموافق 04-07-1439هـ بالقيمة الإسمية في أول تاريخ للشراء الاختياري وهو 21-03-2023م الموافق 29-08-1444هـ.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم إصدار الصكوك عن طريق طرح خاص بتاريخ 21-03-2018م الموافق 04-07-1439هـ ، بقيمة اسمية مجمعة 1 مليار ريال، ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن استردادها حسب خيار المصدر (البنك السعودي للاستثمار) في أول تاريخ للشراء الاختياري ("تاريخ الشراء").

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وأوضح أنه تم الحصول على الموافقة النظامية للسماح للمُصدر بممارسة خيار الشراء الخاص به في تاريخ الشراء.

وأضاف أنه سيتم تحويل مبلغ الاسترداد مع أي مبالغ توزيع دوريه (ربح فترة التوزيع الدوري الحالية المنتهية في 21-03-2023م الموافق 29-08-1444هـ) إلى حسابات حملة الصكوك في 21-03-2023 م الموافق 29-08-1444هـ، بناءً على عدد الصكوك المملوكة لكل منهم وذلك اعتبارًا من بداية يوم العمل في تاريخ سجل التحويل، وهو 7 أيام عمل قبل تاريخ استحقاق السداد.